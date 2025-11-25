Мытищинским производителям напомнили о недопустимости бесконтрольной работы

Инспекторы эконадзора Минэкологии Подмосковья провели выездное мероприятие по обращению администрации Мытищ. Ранее, в ходе проверки, организованной сотрудниками администрации, были выявлены признаки нарушения природоохранного законодательства в деревне Протасово, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе осмотра выяснилось, что в деревне, на арендуемом участке компания «Нордформат» производит строительные материалы. Работает специализированная техника, идут технологические процессы, организовано складирование сырья. Между тем, в реестре объектов негативного воздействия на окружающую среду отсутствуют объекты по данному адресу», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

По итогам надзорного мероприятия компании объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Производители должны подать заявку на внесение объектов негативного воздействия в реестр, вести экологический контроль.

Ранее сообщалось, что аналогичное предостережение в Рузском округе объявлено ТСЖ «Дом у реки», которое допустило бесконтрольную работу очистных сооружений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.