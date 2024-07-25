Мытищинские долголеты вышли на утреннюю зарядку

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Центр объединения гражданских инициатив «Единые» совместно с членами клуба «Активное долголетие» организовали и провели физзарядку на свежем воздухе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.

Участники активно двигались, выполняли упражнения на свежем воздухе, наслаждались солнечной погодой и приятной атмосферой вокруг. После окончания физзарядки все участники почувствовали прилив энергии и бодрости, благодаря которой они могли с удовольствием продолжить свой день.

«Все с удовольствием участвовали в данном мероприятии, общались друг с другом и радовались возможности провести время активно и приятно», — сказал руководитель фракции партии «Единая Россия» Юрий Гончарук.

Центр объединения гражданских инициатив «Единые» и клуб «Активное долголетие» продемонстрировали, что забота о своем здоровье должна быть важным аспектом каждого дня.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.