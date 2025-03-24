«Мычащие с бодуна»: Милонов призвал штрафовать пьющих работников

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что пьющих людей и сотрудников с похмелья на работе необходимо штрафовать, а соблюдающих здоровый образ жизни, наоборот, премировать, сообщает NEWS.ru .

«С алкоголиками надо бороться так же, как с курящими. Но только тут уже по-другому. Если сотрудник страдает алкоголизмом, значит, вычитать процент из его зарплаты, понижать, раз не умеет себя вести. А если совсем человек не пьет, значит, поощрять, потому что сознательное нанесение своему организму тяжкого вреда — это снижение работоспособности», — сказал Милонов.

По его словам, нельзя считать равноценными работниками абсолютного трезвого человека и «мычащего с бодуна».

Ранее 44% россиян заявили в опросе ВЦИОМ, что вообще не употребляют пиво, еще 39% сказали, что выбирают только алкогольное, а 5% — только безалкогольное.