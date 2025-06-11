«Мы вас любим, но и вы нас услышьте»: Володин устроил «мыльные» дебаты с Поповой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поспорил с главой Роспотребнадзора Анной Попой о правиле, предписывающем использовать только жидкое мыло в учреждениях, где обучаются или отдыхают дети. Председатель нижней палаты парламента считает, что в России есть тот, кто «лоббирует» распространение жидкого мыла. Дискуссия политиков попала на камеры, сообщает РБК .

Ранее Володин призвал провести антикоррупционную экспертизу из-за того, что в школах, детских лагерях и садиках ввели норматив о мыле. Теперь, по словам законодателя, эти учреждения обязали пользоваться только жидким мылом, а не, к примеру, брусковым.

Володин уверен, что это грозит дополнительными расходами для бюджета.

«Это значит уже, что конструкции должны быть, пузыречки. А это все удорожание, удорожает содержание. Вы задумайтесь, что вы делаете», — сказал спикер Думы, обращаясь к Поповой.

В ответ на это глава Роспотребнадзора заявила, что никто не обязывал школы и детсады использовать исключительно жидкое мыло. Володин же обратил внимание, что к ведомству относятся хорошо, но оно должно услышать озвученную позицию.

«Будем считать это приказом всем вниз службам вашим, раз такой нормы, вы говорите, нет. <…> Хорошо. Хорошо договорились они. Мы вас любим, уважаем, но и вы нас услышьте. Да, а то мыло понадобится всем», — заявил председатель нижней палаты.

После этого министр спорта Михаил Дегтярев обратился к парламентариям и посоветовал пользоваться дегтярным мылом.

«Не знаю, пользовались вы этим мылом или нет, но есть одна его особенность, оно очень дурно пахнет. Это вот к тому, что рекламировать что-то можно, но только если сам пользуешься и надо понимать для чего», — ответил Володин.

Позже в Роспотребнадзоре сообщили ТАСС, что ведомство не предъявляет никаких требований по выбору вида мыла для учреждений, занимающихся воспитанием, обучением или организацией отдыха детей и молодежи.