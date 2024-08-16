Мы русские — с нами Бог: мужчины активно заключают контракт с МО ради защиты РФ

Российские мужчины в последнее время все чаще подписывают контракт с Минобороны России , так как считают себя обязанными защитить страну и близких в тяжелое для всех время. Число патриотов увеличивается, они делают осознанный выбор и присоединяются к Вооруженным силам России.

Мужчины утверждают, что прекрасно понимают, что в настоящее время Россия нуждается в их помощи, они отправляются на службу и при этом не ставят никаких условий — все хотят, чтобы их дети, родители, друзья и близкие жили под мирным небом.

Однако власти России видят преданность мужчин и достойно оплачивают их труд на воинской службе. В настоящее время при заключении контракта с Минобороны бойцы получают единовременно не менее 800 тыс. рублей от государства и своего региона. При выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции каждому контрактнику выплачивают от 210 тыс. руб. ежемесячно. Но эти суммы — не единственные выплаты.

Военнослужащие дополнительно получают выплаты до 1 млн рублей в год, 100% компенсацию военной пенсии, а также получают пособия за государственные и ведомственные награды.

Участники СВО — это граждане с активной жизненной позицией, государство это ценит и оказывает помощь не только непосредственно бойцам российской армии, но и членам их семей.

Если вы хотите пойти служить по контракту, но не знаете, где получить подробную информацию, можно обо всем почитать на сайте Службапоконтракту.рф или можно позвонить по телефону 117, где всю подробную информацию операторы предоставят в устной форме.

Также в Московской области находится пункт отбора бойцов для контрактной службы, он расположен в Балашихе на Восточное шоссе, владение 2. С центром можно связаться по телефону: 8 (495) 990-7777.

Подмосковье и Минобороны РФ держат тесную связь по вопросам контрактников и оперативно решают любые задачи, которые касаются как самих бойцов, так и их семей.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем, все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.