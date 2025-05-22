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В России якобы начали эксплуатировать новую ракету класса «воздух — воздух» с ядерной боевой частью. Ее мощь такова, что она легко может сбивать целые эскадрильи, сообщает «Ленту.ру» со ссылкой на Military Watch Magazine (MWM).

Отчет об оружии представили в разведывательном управлении ВС США. Там заявили, что в РФ якобы начали пользоваться новым боеприпасом, являющимся модернизированной версией ракеты Р-37М.

На Западе отметили, что такая ракета может нести боеголовку весом 60 кг — это втрое больше, чем могут носить обычные ракеты класса «воздух — воздух». Этот фактор дает возможность установки миниатюрной ядерной боевой части.

В отчете также сказано, что Р-37М могут пользоваться истребители Су-35С и перехватчики МиГ-31БМ. Благодаря боеголовке они смогут уничтожать целые эскадрильи противника.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил о пополнении авиапарка ВКС РФ партией новых Су-35С. Они уже прибыли на место постоянной дислокации.