МВД: за 5 месяцев 2025 г на счетах мошенников заблокировано более 16 млрд руб

Следствие арестовало на счетах мошенников более 16 млрд рублей за пять месяцев текущего года. Об этом рассказал заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов, сообщает РИА Новости .

Таким образом, правоохранители не допустили дальнейшего движения этих средств. По словам Филиппова, если сопоставить «причиненный ущерб и арестованную сумму, то это не так уж и много».

«Тем не менее, кому-то мы все же смогли помочь», — сказал Филиппов.

Он добавил, что всего за указанный период было зафиксировано более 308 тыс. преступлений в IT-сфере. Общая сумма ущерба составила 81 млрд рублей. Она выросла на 20%.

С июня в России вступил в силу комплекс мер по борьбе с кибермошенниками. Он включает в себя различные законы, среди которых: обязательная маркировка звонков от организаций, запрет банкам и операторам связи использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами и т. д.