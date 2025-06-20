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МВД: сообщения о краже 16 млрд паролей пользователей Сети не подтвердились

В Сети распространилась информация о якобы самой крупной утечке паролей пользователей Сети за всю историю — 16 млрд паролей, однако на самом деле это не так. Информация о данной утечке — фейк, сообщили в УБК МВД России.

По словам представителей ведомства, речь идет не о новом масштабном взломе, а о сборнике старых данных.

Специалисты объяснили, что обнаруженный массив информации содержит множество дубликатов, устаревшие пароли и данные, которые уже давно были скомпрометированы. Таким образом, это не результат какого-то недавнего взлома крупного хранилища данных, а скорее архив различных старых утечек.

«Это не новая масштабная утечка. Обнаруженные данные — это большой архив (компиляция), собранный за много лет различными вредоносными программами — „ворами паролей“», — сообщили в МВД.

Специалисты рекомендуют россиянам сменить пароли на важных аккаунтах, если они этого давно не делали.