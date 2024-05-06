МВД России объявило в розыск Невзорова* и Милова*
Фото - © Okras. Собственная работа/Wikipedia.org
Бывшего заместителя министра энергетики России Владимира Милова* и журналиста Александра Невзорова* снова объявили в розыск по ранее возбужденным в отношении них уголовным делам, сообщает РИА Новости.
И Милова*, и Невзорова* объявляли в розыск в 2022 году. Журналиста искали весной, а бывшего представителя Минэнерго — летом.
«Александр Глебович Невзоров*, 3.8.1958. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: переобъявлен, ранее разыскивался», — сообщается в базе розыска МВД РФ.
Басманный районный суд Москвы заочно приговорил обоих разыскиваемых к 8 годам лишения свободы по делам о фейках о Вооруженных силах России.
Ранее Невзоров* стал фигурантом еще одного дела. Он не маркирует в Сети публикации как иноагент.
* Признаны в России физлицами-иноагентами