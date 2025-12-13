МВД РФ предложило разрешить показывать права и СТС по QR-коду в телефоне

Министерство внутренних дел России разработало проект поправок в Правила дорожного движения, которые позволят водителям предъявлять права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) в электронном виде через QR-код, сообщает РИА Новости .

Проектом постановления предлагается приравнять показ документов в электронном виде через многофункциональный сервис обмена информацией к предъявлению оригиналов. В опубликованных материалах МВД уточняется, что подразумевается использование мессенджера Max. Для подтверждения подлинности будет использоваться двухмерный штрихкод, связанный с порталом «Госуслуги».

В ведомстве подчеркнули, что изменения направлены на упрощение процедуры подтверждения права управления автомобилем и дальнейшую цифровизацию системы безопасности дорожного движения.

В настоящее время проект проходит стадию общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке нормативных актов. Сроки его вступления в силу пока не определены.

