МВД РФ объявило в розыск политолога Федора Крашенинникова*

МВД объявило в розыск российского политолога и журналиста Федора Крашенинникова* по уголовной статье, сообщает ТАСС .

По данным базы розыска МВД РФ, политолога разыскивают по статье УК России. При этом не называется, по какой именно.

В сентябре 2022 года Минюст РФ внес политолога в реестр физлиц-иноагентов. Сам Крашенинников* говорил, что на него завели уголовное дело о «несоблюдении законодательства иноагентов».

Ранее Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы политолога Аббаса Галлямова* по делу о распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ.

* Физлица, выполняющие функции иноагентов в РФ.