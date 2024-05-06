МВД РФ объявило в розыск экс-главкома ВСУ Руслана Хомчака

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Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака, который занимал должность с марта 2020 по июль 2021 года. Соответствующая информация размещена в базе розыска МВД РФ.

«Руслан Борисович Хомчак. Дата рождения: 05.06.1967. Разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

Однако неизвестно, по какой именно статье ведется розыск.

Также в розыск по уголовной статье объявлен экс-руководитель антитеррористического центра при Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Крутов.

Ранее стало известно, что в России по уголовной статье объявили в розыск бывшего главу МВД Украины Арсена Авакова*.

*внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ.