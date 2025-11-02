МВД предупредило о новой схеме мошенничества с поддельными выплатами

Мошенники разработали новую многоходовую схему обмана, в ходе которой под видом звонков от бухгалтерии муниципальных образований выманивают личные данные граждан, сообщает газета «Известия» .

Как сообщило управление по борьбе с киберпреступностью МВД, преступники звонят россиянам, представляются бухгалтерами и сообщают о положенной выплате или необходимости оформить документы лично в администрации.

Для убедительности злоумышленники называют конкретное время записи, номер кабинета и объясняют, что решить вопрос дистанционно невозможно. В конце разговора они просят продиктовать паспортные данные якобы для оформления временного пропуска в здание администрации.

На первом этапе мошенники пытаются получить от жертвы код авторизации из СМС или одноразовый пароль, с помощью которых можно получить доступ к важным аккаунтам. Затем к беседе подключаются сообщники, которые представляются «сотрудниками правоохранительных органов» или «специалистами по безопасности». Они заявляют об обнаруженной утечке данных, «финансировании террористов» или других фиктивных нарушениях, которые якобы произошли из-за попадания паспортных данных в руки мошенников.

В этот же день МВД сообщило о другой массовой схеме обмана, где преступники используют популярные маркетплейсы в качестве прикрытия. Они публикуют в Telegram объявления о подработке с легкими заданиями, а после установления доверительных отношений убеждают жертв внести «небольшую сумму» якобы для выкупа товара или активации задания.