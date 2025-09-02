МВД опровергло заявления о штрафе за корги, якобы управлявшем авто в Подмосковье

Пресс-служба подмосковного главка МВД РФ официально опровергла распространившуюся в соцсетях информацию о выписанном штрафе за превышение скорости автомобиля, которым якобы управляла собака породы корги, сообщает РИА Новости .

Ранее в Сети появилась фотография штрафа, где указано, что машина, за рулем которой сидел пес, разогналась на Щелковском шоссе до 187 км/ч.

В кадре видны собачьи уши и глаза — они находятся рядом с рулем. Создается впечатление, что автомобилем управляет именно корги. Рядом на пассажирском сиденье сидит человек в черных очках.

Как отметили в силовом ведомстве, данные о подобном инциденте у них отсутствуют.