МВД: около 2 млн россиян могут попасть под уголовную статью о дропперах

Совфед одобрил законопроект о дропперах. По словам замначальника следственного департамента МВД РФ Данилы Филиппова, когда документ вступит в силу, то около 2 млн россиян могут стать фигурантами уголовных дел, сообщает РИА Новости .

Филиппов выступил на ПМЭФ и призвал дропперов, пока еще есть время, отказаться от преступной деятельности. Им следует закрыть банковские счета, прекратить передавать карты другим лицам.

В ином случае, как только закон вступит в силу, около 2 млн человек могут оказаться фигурантами дел.

«Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников — мы к ним, соответственно, придем», — сказал Филиппов.

По его словам, сейчас у МВД есть имена и фамилии 30 тыс. дропперов.

Дропперы — это люди, которые предоставляют свои банковские счета и карты мошенникам, а те в свою очередь используют их для своих криминальных схем. Ранее дропперов можно было привлечь лишь по смежным уголовным статьям.

Благодаря новому закону для таких людей будут предусмотрены штрафы от 100 до 300 тыс. рублей, исправительные работы или лишение свободы.

Ранее Госдума запретила открывать счета подросткам с 14 лет без разрешения родителей. Депутаты приняли соответствующий закон.