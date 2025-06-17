Госдума запретила открывать счета подросткам с 14 лет без разрешения родителей

Депутаты Госдумы приняли закон, который обязывает банки открывать счета подросткам от 14 до 18 лет только при наличии разрешения от родителей. Однако есть и исключения, сообщает РИА Новости .

Они касаются только ряда случаев, когда подросток считается полностью дееспособным. Например, открывать счета без разрешения родителей разрешено, если подросток легально вступил в брак.

Ограничений не будет, если несовершеннолетний работает по трудовому договору или контракту. Еще открывать счета разрешено, если подросток с разрешения родителей или усыновителей, попечителей открыл бизнес.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что мошенники нередко обманывают подростков и заставляют их оформить на себя банковскую карту, которая потом используется в аферах. Таким образом детей используют в качестве дропперов.

Ранее Центробанк России ввел новые ограничения для граждан, чьи банковские счета используются в мошеннических операциях. Люди, которых внесли в особую базу данных регулятора, с 15 мая не могут переводить больше 100 тыс. рублей в месяц иным физлицам.