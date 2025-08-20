МВД объявило в розыск девушку погибшего во время штурма бойца Эрнеста

В базе данных российской полиции появилась карточка о розыске Кристины Д., известной под позывным Вжик, которая встречалась с погибшим бойцом Эрнестом. Девушку разыскивают по уголовной статье, однако какой именно, не уточняется, пишет Telegram-канал «Осторожно, Новости» .

В июле 2025 года также в розыск была объявлена Евгения Я. с позывным Ежик, которая покинула часть вместе с Вжиком. По словам самой Кристины, которая сделала заявление в октябре, ее разыскивают за самовольное оставление воинской части.

Обе военнослужащие утверждали, что были вынуждены бежать, опасаясь «обнуления» в зоне боевых действий. После этого они обратились с заявлениями в Следственный комитет и министерство обороны.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года в ходе штурма погибли близкие обеих женщин — возлюбленный Вжика с позывным Эрнест и муж Ежика с позывным Гудвин, которые участвовали в СВО как добровольцы. Военнослужащие выразили недовольство действиями руководства 87-го полка в лице командира с позывным Злой.

Также сообщалось, что проверка гибели военнослужащих 87-го отдельного мотострелкового полка Вооруженных сил РФ подполковника Грицая С. В. с позывным Эрнест и младшего сержанта Лысаковского Д. И. с позывным Гудвин не выявила превышения полномочий со стороны командования.