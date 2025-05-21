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МВД: на Украине действует более 200 мошеннических кол-центров

Замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД России Денис Костин заявил, что более 200 мошеннических кол-центров действуют на Украине, пишет ТАСС .

По его словам, в таких центрах работают бывшие силовики. Большинство таких кол-центров сосредоточено в Днепре.

«Большинство преступлений этих совершается с территории Украины…», — отметил он.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ВС РФ не будут тратить запасы боеприпасов на удары по кол-центрам украинских телефонных мошенников, обманывающих россиян.