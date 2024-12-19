Путин: на кол-центры мошенников на Украине боеприпасы тратить не будем

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ВС РФ не будут тратить запасы боеприпасов на удары по кол-центрам украинских телефонных мошенников, обманывающих россиян.

«Нет, в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, могут быть и центры принятия решений. Вот на эти центры (кол-центры украинских телефонных мошенников — ред.) мы боезапасы тратить не будем, это ни к чему», — ответил Путин на вопрос об ударах по кол-центрам украинских мошенников.

По его словам, нужно принимать соответствующие решения внутри России.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.