Приложение «Амина» для трудовых мигрантов упростит формы отчетности и поможет выявлять недобросовестных гостей. В том числе сервис очень удобный для самих мигрантов, сообщил начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Москве Игорь Дудник.

«С 1 сентября 2025 года на территории столичного региона работает приложение „Амина“. Оно позволяет нам получать оперативную информацию о месте положения трудовых мигрантов, прибывших Москву и Московскую область. Передача данных и геолокации способствует усилению контроля и профилактике правонарушений со стороны иностранных граждан», — сообщил журналистам Дудник.

Он отметил, что использование приложения имеет ряд преимуществ. Основное из них — это экономия времени самими иностранцами, желающими трудиться в столице и Подмосковье. Для постановки на миграционный учет больше не обязательно лично приходить в органы МВД. Также принимающей стороне не нужно физически передавать документы о проживании иностранца. Вышеперечисленное можно сделать через приложение «Амина».

Трудовым мигрантам не обязательно лично приходить в органы МВД и сообщать о смене проживания. Это также можно сделать через «Амину». Дудник отметил, что это значительно экономит время и упрощает процедуры для трудовых мигрантов и контролирующих органов.

