МВД: мошенники обманывают россиян с помощью схем подработки на маркетплейсах

Как отметили в пресс-центре МВД РФ, злоумышленники размещают в Telegram объявления о допзаработке. Они предлагают всем желающим за вознаграждение выполнять задачи, которые не требуют от человека квалификации. Например, добавлять товар в избранное на сайтах маркетплейсов, ставить лайки и писать комментарии.

«После формирования доверительных отношений, под предлогом „выкупа товара“, „повышения рейтинга“ или „активации задания“, граждан убеждают перевести денежные средства», — сказали в пресс-службе.

После получения денег мошенники прекращают все контакты с жертвой. Такая схема относится к одной из наиболее распространенных.

