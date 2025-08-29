МВД: число пьяных преступлений сократилось почти вдвое с 2014 года

Более 353,3 тыс. преступлений были совершены в 2014 году в состоянии алкогольного опьянения, однако к 2024 году количество таких преступлений снизилось почти вдвое — до 178,5 тыс, сообщает РИА Новости .

Согласно материалам МВД РФ за 2014 год, в состоянии алкогольного опьянения было совершено более 353,3 тыс. преступлений, из которых 87,1 тыс. — в Приволжском федеральном округе, более 78,2 тыс. — в Сибирском федеральном округе, 57,3 тыс. — в Центральном федеральном округе.

К 2024 году число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, сократилось в РФ почти вдвое — до 178,5 тыс.

Ранее в Москве задержали 27-летнего приезжего по подозрению в убийстве мужчины на улице Профсоюзная. По версии правоохранителей, подозреваемый также распивал алкоголь с приятелем, после чего зарезал его.