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МВД: более 2,2 млн человек приняли участие в новогодних мероприятиях в РФ

В новогоднюю ночь на территории России провели 3,5 тыс. праздничных мероприятий, в них поучаствовали свыше 2,2 млн человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«К обеспечению общественного порядка были привлечены 41,3 тыс. сотрудников органов внутренних дел», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Она добавила, сто общественный порядок в стране также охраняли военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций и представители частных охранных структур.

По ее словам, принятыми силовиками мерами нарушений не допущено. Полицейские продолжают охранять места проведения массовых мероприятий.

Ранее пресс-служба Росгвардии сообщила, что в новогоднюю ночь на охрану общественного порядка заступили более 33 тыс. военнослужащих и сотрудников ведомства вместе с представителями других силовых структур.