сегодня в 14:34

Более 30 тыс росгвардейцев обеспечили охрану правопорядка в новогоднюю ночь

Свыше 33 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии совместно с представителями других силовых структур обеспечили правопорядок и общественную безопасность в новогоднюю ночь по всей территории РФ, сообщает пресс-служба Росгвардии.

В ходе патрулирования улиц и общественных мест сотрудники Росгвардии и представители других ведомств оперативно реагировали на любые нарушения общественного порядка, обеспечивая тем самым спокойную атмосферу празднования Нового года.

Благодаря слаженной работе всех задействованных служб, новогодние торжества прошли без происшествий, а жители страны смогли насладиться праздником в условиях полной безопасности.

Ранее аэропорт «Домодедово» усилил меры безопасности в преддверии новогодних праздников. Территорию аэрогавани круглосуточно патрулируют сотрудники подразделения транспортной безопасности.