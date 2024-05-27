Музыканты группы «Би-2» получили гражданство Молдавии

Бэлуцел написал в Telegram-канале, что Санду предоставила гражданство республики не только музыкантам, но и членам их семей. По его словам, Молдова гостеприимна для людей, которые пропагандируют дружбу народов.

В апреле стало известно, что некоторые участники группы «Би-2» подали документы на гражданство Молдовы. Такое решение артисты приняли после ареста в Таиланде, когда они проводили концерт без разрешения местных властей.

Всех участников музыкального коллектива, даже тех, у кого не было двойного гражданства, отправили в Израиль. Беспрецедентный случай произошел из-за волны публикаций в СМИ. В сообщениях утверждалось, что всех музыкантов депортируют в Россию, где их ждет преследование за поддержку Украины.