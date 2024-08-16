Музыканту Бари Алибасову грозят деменция и еще один инсульт
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Заслуженный артист России Бари Алибасов может столкнуться с еще одним инсультом и деменцией, сообщает Mash со ссылкой на свои источники.
Музыканту поставили страшный диагноз — церебральный атеросклероз. Это значит, что в сосудах его мозга находятся холестириновые бляшки.
Несколько дней назад известный продюсер обратился к медикам. У него звенело и шумело в ушах, кружилась голова. Доктора определили болезнь и составили курс лечения. Если музыкант будет его соблюдать, состояние может улучшиться.
Однако, если Алибасов проигнорирует рекомендации докторов, он столкнется с проблемами. Может наступить деменция и еще один инсульт.
Ранее у Алибасова диагностировали нарушение речи. После прошлого инсульта ему сложно говорить и двигаться.