У продюсера Алибасова диагностировали нарушение речи после инсульта

Медики диагностировали у продюсера Бари Алибасова дизартрию — нарушение речи — после перенесенного инсульта. Сейчас он с трудом разговаривает и передвигается, сообщает SHOT.

В феврале 2024 года Алибасов экстренно попал в больницу с подозрением на инсульт, который вовремя купировали. Уже в марте продюсера выписали из медучреждения.

С последствиями заболевания Алибасов борется и сейчас. Недавно он начал жаловаться на сильнейшие головокружения, проблемы с памятью, речью и передвижением.

По словам сына продюсера, сейчас Бари Каримович регулярно наблюдается у медиков, много отдыхает и проводит время с 5-летней внучкой.