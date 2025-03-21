Мужчины в Кемерове чаще женщин встречаются с коллегами вне офиса

Более 40% жителей Кемерова общаются с коллегами вне офиса. При этом мужчины чаще, чем женщины встречаются с сослуживцами, сообщает Ciбдепо со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Чаще всего горожане отправляются для этого в кафе или ресторан, а также в парки.

Мужчины в этом плане активнее женщин: более половины опрошенных мужчин (47%) и лишь треть (32%) представительниц прекрасного пола проводят время с коллегами. Женщины чаще признаются, что дружеские встречи для них остались в прошлом.

По данным исследования, каждый четвертый участник опроса никогда не общается с коллегами вне работы, так как не хочет смешивать личное и профессиональное — так считают 24% опрошенных. А три человека из десяти решили отказаться от такой практики.