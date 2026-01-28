Мужчины с хорошей работой: кто покупает ношеное нижнее белье в России

По словам собеседницы, большинство покупателей — мужчины с хорошей работой и стабильным доходом. Особой популярностью пользуется белье в стиле аниме, которое чаще заказывают молодые мужчины. Некоторые клиенты проявляют интерес только к общению, а не к самой покупке, и часто не завершают сделку.

Среди покупателей есть те, кто предпочитает анонимность и не выходит за рамки договоренностей. Некоторые мужчины открыто заявляют о желании приобрести «самое грязное, пропотевшее белье» и готовы платить за это значительные суммы. Они уточняют, сколько дней носилась вещь, и признаются в особой потребности обладать такими предметами.

Психиатр Василий Шуров пояснил, что покупателей ношеного белья можно отнести к фетишистам, которые испытывают возбуждение от обладания использованными вещами, особенно если это принадлежности известных людей. Психолог Илья Ахметов отметил, что подобные покупки удовлетворяют потребности в близости, внимании и признании, а сам предмет становится для покупателя символом личной связи с владельцем.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.