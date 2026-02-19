Мужчины молчат, женщины говорят: почему конфликты заканчиваются «взрывом»

Мужчины и женщины по-разному проживают стресс. Именно это часто становится причиной семейных конфликтов, сообщила РИАМО клинический и семейный психолог Лилия Гладких.

«Женщины и мужчины биологически реагируют на стресс по-разному. Для женщины важно сохранение и продление жизни потомству, для мужчины — защита этого потомства, конкуренция, добыча пропитания. Отсюда все идет. Женщины реагируют на стресс быстро, реактивно. Им важно привлечь внимание, получить помощь, оставаться в социуме, чувствовать поддержку», — сказала Гладких.

Она пояснила, что мужчины чаще сосредотачиваются на решении задачи и стараются подавлять эмоции, чтобы действовать рационально. Эмоциональный фон для мужчины — плохая история. Эмоции мешают решать задачи, их сдерживают, чтобы логика работала активнее».

По словам психолога, мужчины хуже переносят длительный стресс: он может сопровождаться повышением давления и учащенным сердцебиением, а при хроническом напряжении человек буквально «отключается» и перестает слышать окружающих. Женщины, напротив, могут находиться в состоянии стресса дольше, но чаще проживают его через эмоции и потребность в поддержке.

«Женщине в стрессе важно понимание ее эмоций, разделение чувств. Мужчина предлагает решение и не понимает, чего от него хотят. В семье это приводит к непониманию», — подчеркнула Гладких.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.