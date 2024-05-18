Мужчину в Москве арестовали за передачу 30 тыс рублей сотруднику ДПС

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В столице за взятку 30 тыс рублей сотруднику ДПС арестован мужчина

В Москве заключили под стражу мужчину, обвиняемого в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС на юго-западе города. Инцидент произошел 16 мая, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

Мужчина попытался передать взятку 30 тыс. рублей сотруднику ДПС за несоставление протокола об административном правонарушении за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения.

Инспектор не согласился взять деньги, в итоге водителя задержали. Обвиняемого заключили под стражу.

Сейчас продолжается проведение следственных действий.