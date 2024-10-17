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Мужчине, привязавшему собаку к забору во время урагана, грозит пять лет тюрьмы

Хозяину собаки, привязавший животное к забору во время урагана «Милтон» во Флориде, грозит пять тюремного заключения за жестокое обращение с животными, сообщает RT со ссылкой на New York Post.

На прошлой неделе во время урагана на обочине шоссе в городе Тампа нашли белого бультерьера, привязанного к забору. Пес стоял в воде. Это вызвало общественный резонанс.

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что это неприемлемо и виновника нужно привлечь к ответственности.

Ранее сообщалось, что на ликвидацию последствий ураганов «Милтон» и «Хелен», обрушившихся на западное побережье США выделили 612 млн долларов.