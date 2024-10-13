Байден объявил о выделении средств на ликвидацию последствий ураганов
На ликвидацию последствий ураганов в США выделили 612 млн долларов
На ликвидацию последствий ураганов «Милтон» и «Хелен», обрушившихся на западное побережье США выделили 612 млн долларов, сообщил «Коммерсантъ».
612 млн направят на восстановление электроснабжения и повышение устойчивости энергосистемы штата Флорида, сообщил президент США Джо Байден на митинге сторонников.
По данным властей, около 75% поврежденных электросетей уже восстановлено.
Ураганы унесли жизни от 14 до 17 человек, разрушены не менее 125 домов, в основном, временное жилье. Без электричества 10 октября остались более 3 млн человек.
Убытки от ураганов оценивают в 50 млрд долларов.