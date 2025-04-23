Мужчинам выдали повестки во время рейда в столичном фитнес-клубе

Мужчинам вручили повестки во время рейда в одном из фитнес-клубов Москвы. При этом сотрудники знали о планирующемся приходе правоохранителей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Инцидент произошел в фитнес-клубе «Комета» в ТЦ «Коламбус». На опубликованных кадрах видно, как всех посетителей мужского пола выстроили вдоль стены для проверки документов.

«Занимались в зале, вошли 20 человек в масках, лиц не было видно, потом еще зашли люди с собаками. Они не были похожи на полицейских. Женщин сразу отпустили. Тех, кто не имеет гражданства, поставили отдельно и затем увезли», — рассказали посетители.

По их словам, после проверки документов силовики начали выдавать повестки в военкомат. Отпускали лишь тех мужчин, кто смог доказать, что стоит на воинском учете по месту жительства.

Как отметили сотрудники фитнес-клуба, их заранее проинформировали о планирующемся рейде, однако точную дату проверки они не знали.