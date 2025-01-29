Муж блогерши Лены Миро впервые прокомментировал ее смерть

В Сети на днях появилась информация о смерти блогерши Лены Миро (Елена Мироненко). Ее супруг Ричард Прайд подтвердил эти сведения, опубликовав пост, в котором трогательно обратился к умершей жене, сообщает «СтарХит» .

Женщина, предположительно, скончалась в апреле 2024 года. Она попала в аварию на автомобиле в США и впала в кому, из которой уже не вышла.

В Сети к этой информации отнеслись скептически, ведь семья блогерши не комментировала новости о ее смерти. Однако теперь появились веские доказательства, подтверждающие, что Миро ушла из жизни.

Вышел на связь ее супруг Ричард Прайд. Он написал большой пост, в котором поблагодарил Миро за «каждую секунду, проведенную вместе». По словам мужчины, блогерша принесла в его жизнь много радости и смысла.

«Я не смог спасти тебя», — написал мужчина.

Прайд также признался в вечной любви к супруге и отметил, что без нее ему будет одиноко. Общих детей у пары не было, однако у них был питомец породы сиба-ину, который стал главным утешением для вдовца.