В Латвии в прямом смысле слова начали топтать память советских солдат. В новом историческом музее сделали ступени из плит и памятников русским бойцам, которые когда-то освобождали страну от фашистов. При этом экспозицию назвали «Путь к свободе», сообщает РЕН ТВ .

Прославляют в музее легионеров СС и других националистов. Экспозиция и само учреждение оказались противны даже местным жителям.

Первые два этажа посвящены истории Латвии. Судя по экспонатам, свободу этому народу подарили немцы и латышский легион СС. Третий этаж полностью посвящен ВСУ. Там же выставлена на всеобщее обозрение форма погибшего российского солдата.

Массово сносить памятники советским бойцам начали в 2022 году. В этом году в Латвии возбудили 67 уголовных дел и задержали 8 человек «за празднование Дня Победы», число начатых процессов может вырасти после оценки записей в интернете.