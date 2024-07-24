Музей «Горки Ленинские» участвует в проекте по прокату электровелосипедов

Музей-заповедник «Горки Ленинские» присоединился к пилотному проекту по прокату электровелосипедов. Любители активного отдыха и велопрогулок могут взять на прокат электровелосипед от городского проката Велобайк. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

«Прокат электровелосипедов становится все более востребованным не только в столице, но и в Подмосковье. Все потому, что они представляют собой прекрасное сочетание удобства и свободы передвижения. К тому же вносят значительный вклад в улучшение экологии города. Мы всегда стремимся к повышению уровня комфорта для посетителей нашего музея-заповедника. В связи с этим рады объявить о запуске нового транспорта», — поделился своим мнением Евгений Сарамуд, директор музея-заповедника «Горки Ленинские».

Узнать о тарифах и начать поездку можно в веб-приложении «Велобайк», а для пользователей Android доступно приложение в RuStore.

Для обладателей безлимитных проездных билетов на общественный транспорт «Единый» и карт москвича или обучающегося предусмотрены бесплатные поездки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.