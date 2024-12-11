Муниципальные соревнования по плаванию на призы Деда Мороза состоялись в Черноголовке

В Черноголовке состоялись муниципальные соревнования по плаванию, под патронажем администрации в рамках проекта «Детский спорт», организованного сторонниками партии «Единая Россия» и молодогвардейцами, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Праздник спорта собрал 350 пловцов из 16 команд Московской области, которые продемонстрировали свои навыки и волю к победе. Победители и призеры определялись среди 10 возрастных групп (2016 г. р. — 2007 г. р.), каждый участник имел право стартовать в 2-х видах программы.

«Такие мероприятия очень важны для продвижения спортивного образа жизни, особенно среди подрастающего поколения», — отметил руководитель фракции партии «Единая Россия» в Совете депутатов Павел Тараканов.

Проведение подобных турниров — часть работы сторонников партии «Единая Россия» и молодогвардейцев, направленной на развитие спорта и здорового образа жизни среди детей и молодежи.

Организаторы подчеркивают, что подобные турниры проводятся регулярно, чтобы привлечь еще больше молодых людей к этому увлекательному виду спорта, и проект «Детский спорт» будет продолжать развиваться и привлекать новых участников.

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