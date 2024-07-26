Муниципальная команда из ЛНР приехала на региональную стажировку в Подмосковье

В Московской области для глав муниципальных образований Луганской Народной Республики проводят курс обучения. Во время поездки чиновники освоят управленческие навыки по «российским стандартам», сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области .

Чиновников из ЛНР будут обучать в соответствии с образовательной программой РАНХиГС «Команда Донбасса и Новороссии. Муниципальный уровень». Во время занятий политики улучшат управленческие навыки, научатся использовать имеющиеся в РФ инструменты для интеграции региона в правовое и политическое пространство страны.

Главная задача программы — обеспечить жителей новых областей и республик РФ безопасностью и создать условия для комфортного проживания в стране. Московская область регулярно проводит очные курсы для чиновников, поскольку является регионом-лидером в стране по уровню привлеченных инвестиций, цифровизации госуслуг, созданию и использованию управленческих практик. Их уже много раз распространяли на другие регионы России.

Во время открытия образовательного модуля вице-губернатор Московской области Мария Нагорная подчеркнула, что в регионе успешно функционирует ряд алгоритмов и стандартов, которые не только помогают эффективно выстроить работу, но и предоставляют возможность добиться хороших результатов.

Фото - © Пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области Фото - © Пресс-служба Министерства территориальной политики Московской области

Вице-губернатор Подмосковья добавила, что представителям власти в ЛНР важно научиться правильной коммуникации с людьми. Народ Новороссии ожидает от чиновников внедрения простых и понятных мер, ведущих к улучшению уровня жизни.

Нагорная отметила, что Московская область фактически положила начало Центру управления регионом (ЦУР). С помощью него власть не только работает с обращениями жителей, но и следит за эффективностью решений, которые принимают управленцы.

Во время образовательного модуля поднимались вопросы, связанные с экономической и социальными областями жизни людей в регионах РФ. Слушатели лекций заинтересовались темой и активно включились в обсуждение.

Руководитель программной Дирекции ВШГУ РАНХиГС Евгений Подшивалов подчеркнул, что успех Московской области заключается в сильной управленческой команде, которая отвечает за всю территорию региона и способствует улучшению качества жизни людей. Эти навыки должны перенимать чиновники Донбасса и Новороссии. Поэтому еще одна задача программы обучения — сделать руководителей новых регионов еще компетентнее и ускорить процесс интеграции в РФ.

Для гостей из Луганской Народной Республики программа будет идти на протяжении трех дней. Во время «лекций» чиновникам из ЛНР предстоит прослушать доклады руководителей муниципальных образований, наведаться в Фонд Капитального ремонта, городские округа, объекты благоустройства и на крупные предприятия Подмосковья. Там обучающиеся смогут увидеть, как в реальной жизни работает все то, о чем рассказывают на курсах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.