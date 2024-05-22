Муфтий Крганов: Исламский мир видит в России того, кто может защитить

По его словам, данное мнение было высказано многими участниками XV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир», который на днях завершился в Казани. На представительное мероприятие съехались более 20 тыс. человек из 87 стран, было подписано 120 соглашений.

Крганов отметил, что Татарстан располагает необходимой инфраструктурой для проведения столь масштабных форумов. При этом муфтий подчеркнул, что в целом исламский мир испытывает симпатии к России, во многом обусловленные тем, что «многие страны Глобального Юга были колониями».

«Когда Россия возвысила свой голос против „мирового гегемона“, они увидели, что есть страна, которая может за них постоять», — сказал глава Духовного собрания мусульман России в эфире радио Sputnik.

По его мнению, моральные ценности, пропагандируемые сейчас на Западе, не находят понимания в мусульманских обществах. Таким образом, Россия, выступающая против доминирования западных игроков, вызывает все больший интерес и поддержку среди развивающихся стран.