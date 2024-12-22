Муфтий Гайнутдин: фетва о многоженстве не нарушает светские законы

В духовном управлении мусульман России не считают незаконным многоженство
Общество

Фетва, допускающая многожёнство, не нарушает светское законодательство, заявил председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

«Является ли принятие фетвы вторжением в сферу светского законодательства? Абсолютно нет, поскольку речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке», — приводит его слова духовное управление мусульман в Telegram-канале.

Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что многоженство допускается, если супруга не может или не хочет иметь детей.

При этом муж обязан обеспечивать супруг одинаково и не скрывать от них их существование, а все дети от браков должны получить равные права.