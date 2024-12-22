Муфтий Гайнутдин: фетва о многоженстве не нарушает светские законы
В духовном управлении мусульман России не считают незаконным многоженство
Фетва, допускающая многожёнство, не нарушает светское законодательство, заявил председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин.
«Является ли принятие фетвы вторжением в сферу светского законодательства? Абсолютно нет, поскольку речь идет не о гражданском браке, зарегистрированном в органах ЗАГС, а о религиозном браке», — приводит его слова духовное управление мусульман в Telegram-канале.
Ранее муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что многоженство допускается, если супруга не может или не хочет иметь детей.
При этом муж обязан обеспечивать супруг одинаково и не скрывать от них их существование, а все дети от браков должны получить равные права.