МСЗ устроил праздник для первоклассников и отличников

Накануне 1 сентября на центральном футбольном поле спорткомплекса «Кристалл» состоялся масштабный праздник для более ста детей работников АО «МСЗ» (предприятие Топливного дивизиона «Росатома»), которые впервые перешагнут школьный порог, а также церемония награждения 37-ми юных электростальцев, ставших победителями программы «Школьник Росатома: собери портфель пятерок».

Для поздравления лидеров профориентационного отраслевого проекта «Школьник Росатома: собери портфель пятерок», стартовавшего в атомных городах по инициативе Госкорпорации «Росатом» ровно 10 лет назад, на сцену поднялся генеральный директор Машиностроительного завода Алексей Жиганин. Он поздравил детей сотрудников АО «МСЗ», продемонстрировавших отличные успехи в учебе, подчеркнув, что очень важно получать образование осознанно и настоятельно рекомендовал ребятам выбирать углубленное математическое и физическое обучение.

Подробности можно узнать по ссылке: https://vostexpress.info/zdravstvuj-shkola/.