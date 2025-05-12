Можно случайно раздавить: москвичей предупредили о шмелях в траве

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Шмели начали массово собирать нектар на природных территориях столицы. Начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин отметил, что жителям следует проявлять внимательность, иначе насекомое, присевшее на газон, можно раздавить. Об этом сообщает ТАСС .

Шмели начали появляться еще в прошлом месяце. В мае они более активно собирают нектар и пыльцу.

Такие насекомые работают целыми днями. Отдыхать шмели садятся на траву, поэтому есть высокий риск наступить на них.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал, что первая массовая волна кровососущих комаров появится в начале второй половины мая. Все будет зависеть от погоды.