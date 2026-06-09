Может ли тополиный пух загореться от машины во дворе? Ответ эксперта

Сам по себе пух от жары не загорается, однако при контакте с поверхностями, нагретыми до температуры вспышки, риск возгорания полностью исключать нельзя, сообщил РИАМО ведущий эксперт научно-производственной компании «Фонд пожарной безопасности» Константин Кузнецов.

«Может ли он вспыхнуть от раскаленных деталей автомобиля, например, выхлопной системы двигателя? Может. Но температурное воздействие на него в условиях улицы, города, точки вспышки так называемой, ее просто очень трудно достигнуть. Даже в самых жарких странах, там +60 градусов. Жарче просто не бывает», — сказал Кузнецов.

Он пояснил, что конвекция воздуха и перемещение воздушных масс делают такой сценарий практически недостижимым. Точка вспышки составляет порядка 150–160 градусов.

«Вполне вероятно, что при работающем автомобиле в непосредственной близости от этого тополиного пуха может произойти возгорание. Теоретически это возможно, хотя я, честно говоря, никогда не слышал про такое. Но тем не менее в лабораторных условиях, наверное, такой опыт поставить можно», — отметил эксперт.

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