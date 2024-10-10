Можайские юнармейцы привезли победу с военно-патриотической игры «Наследники победы»

В Можайске почти 1 тыс. ребят из юнармейских и военно-патриотических отрядов приняли участие в XI открытой военно-патриотической игре «Наследники Победы» на кубок Кавалера ордена Мужества Дмитрия Зернова, погибшего в зоне проведения специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Традиционно соревнования были приурочены ко Дню памяти Подольских курсантов. Почетными гостями на мероприятие стали вдова Дмитрия Зернова, Людмила и его сын Игорь, который стал героем картины художника Сергея Марченко в рамках его проекта «Уголь Донбасса».

Всего в игре приняло участие 110 команд. Порядка 1000 человек смогли продемонстрировать свои силы в следующих дисциплинах: смотр строя и песни «Статен в строю, силен в бою», «Полоса препятствий», «Сборка-разборка АКМ», «Защита от оружия массового поражения», «Героические страницы Великой Отечественной войны», «Снаряжение магазина АК 30 патронами», «Воинские звания ВС РФ», «Ориентирование», «Стрельба имитационная из автомата Калашникова».

По итогам соревнований первое место забрал отряд «Разведчики» из Домодедово. Второе место Можайский отряд «Крепость» разделили с «Варягами» из Подольска. На третьем оказались «Дохтуровцы» из Чехова, «Будимир» из Подольска и «Молодая Гвардия — ЮНАРМИЯ» из Луганской Народной Республики. Также, кроме медалей и памятных кубков, ребятам подарили альбомы «Уголь Донбасса» подписанные автором Сергеем Марченко, чья выставка работ была представлена на игре.

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