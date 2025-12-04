Можайская библиотека украсила залы к Новому году и ждет посетителей

Можайская библиотека подготовила праздничное оформление к Новому году: в залах установили елку, создали тематические инсталляции и украсили библиокафе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Можайской библиотеке создали новогоднюю атмосферу: сотрудники украсили каждый уголок пространства, а в центре зала установили наряженную елку с символами наступающего года, разноцветными шарами и гирляндами.

На окнах разместили яркую тематическую инсталляцию с героями русских народных сказок, которую могут видеть прохожие. В библиокафе отмечается большой поток посетителей: подростки и дети заходят после катания на коньках или прогулок, чтобы согреться горячим напитком и пообщаться. Многие школьники посещают библиотеку после занятий.

Директор Можайской библиотеки Наталья Соина пригласила жителей провести время в уютной обстановке, выбрать интересную книгу и зарядиться праздничным настроением.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.