Мозаффари заявил, что нового лидера Ирана могут выбрать в ближайшие сутки

Член Совета экспертов аятолла Хосейн Мозаффари заявил, что заседание для избрания нового верховного лидера Ирана может пройти в ближайшие сутки, сообщает RT со ссылкой на агентство Fars.

«Мы надеемся, что с Божьей помощью это произойдет в ближайшие 24 часа», — заявил он.

По его словам, пока Совет экспертов не проводил никаких заседаний, он призвал граждан не верить ложным слухам об избрании нового лидера.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Затем Израиль совершил превентивный удар, после которого Иран начал отвечать и обстреливать в том числе соседние государства, где расположены военные базы США.

В результате ударов погиб 86-летний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В республике объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю. На Ближнем Востоке вспыхнули массовые демонстрации после авиаударов, нанесенных США и Израилем по Ирану.

