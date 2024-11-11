«Мотиватор дома»: Киркоров поделился секретом, как ему удалось так похудеть

Певец Киркоров: мотиватор дома помог посвещать по четыре часа спорту каждый день

Филипп Киркоров продолжает удивлять своей внешностью: за последние месяцы, по мнению поклонников и коллег, он стал еще стройнее. На юбилейном вечере Игоря Крутого певец произвел фурор своим преобразившимся образом, сообщает сайт MK.Ru.

Дима Билан, увидев Киркорова за кулисами, не смог сдержать восхищения. Артист отметил, что его коллега невероятно постройнел. Киркоров с улыбкой ответил, что секрет его преображения — в любви, запев «Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом».

Филипп также поделился с журналистами тем, что его жизнь стала более организованной: он просыпается в пять утра и посвящает четыре часа спорту каждый день, включая плавание и тренировки на беговой дорожке. Он отметил, что стремление оставаться в форме на долгие годы стало его главной целью, а поддержка из дома служит отличным мотиватором.

«Два часа я плаваю, а потом у меня — беговая дорожка, гантели», — заключил певец.