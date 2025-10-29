Мостовой прокомментировал попытку своего похищения

«Безусловно, был в шоке, что в нынешнее время такое еще может произойти. В ночь после этого инцидента мы с другом как раз находились на связи. Тяжело было уснуть, особо не спал», — признался футболист в интервью «Спорт-Экспресс».

Мостовой рассказал, что сознательно не сообщал о происшествии даже близким, предпочтя выждать паузу до начала официального расследования.

Инцидент произошел около магазина на Крестовском острове, где неизвестные пытались насильно посадить спортсмена в машину, но он сумел вырваться благодаря помощи друга-хоккеиста. Эти же злоумышленники двумя днями позже похитили зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова.

Футболист подтвердил, что он и его семья находятся в безопасности, но не может раскрывать детали из-за продолжающегося следствия.