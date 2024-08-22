Мособлконтроль сообщил о законопроекте, ужесточающем ответственность по закупкам

Мособлконтроль сообщает, что в Госдуме РФ на рассмотрении находится законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Согласно законопроекту, вводится наказание в виде дисквалификации должностных лиц. Об этом сообщает пресс-служба Главного контрольного управления Московской области.

Согласно законопроекту, вводится наказание в виде дисквалификации должностных лиц по следующим нарушениям в сфере закупок:

повторное заключение контракта с нарушением объявленных условий определения поставщика, повлекшее дополнительный расход бюджетных средств по контракту;

повторная приемка в нарушение условий контракта.

Дисквалификация за данные нарушения будет назначаться судом сроком от года до двух. При этом повторность образуется лишь в том случае, когда лицо привлечено к указанной ответственности, постановление вступило в законную силу, после чего должностное лицо снова допускает аналогичное нарушение.

В настоящее время по нарушениям в сфере закупок предусмотрено только одно нарушение, санкцией которой предусмотрена дисквалификация — это повторное нарушение срока и порядка оплаты по контракту.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Московской области заключается около 400 тыс. государственных и муниципальных контрактов.